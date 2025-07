George, la scrittrice di cui s innamorò Chopin nei cruciverba: la soluzione è Sand

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'George, la scrittrice di cui s innamorò Chopin' è 'Sand'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAND

Curiosità e Significato di Sand

La soluzione Sand di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sand per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sand? Sand è una parola inglese che significa sabbia, un materiale fine e granuloso formato da piccoli frammenti di rocce. La sabbia si trova in spiagge, deserti e fondali marini, ed è fondamentale per l’ecosistema e molte attività umane. Conosciuta per la sua texture leggera, la sabbia rappresenta anche un elemento simbolico di transizione e calma nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Sand

Hai trovato la definizione "George, la scrittrice di cui s innamorò Chopin" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

