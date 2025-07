Ed ecco che all improvviso ci si materializza davanti l ultima lettera nei cruciverba: la soluzione è Zappare

ZAPPARE

Curiosità e Significato di Zappare

La soluzione Zappare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zappare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zappare? Zappare significa lavorare la terra con una zappa, uno strumento agricolo. È un termine che richiama l’atto di arare il terreno per prepararlo alla semina. Spesso si usa anche in senso figurato, indicando il mettere mano a qualcosa con impegno e fatica. È un gesto antico e fondamentale per chi coltiva la terra o cerca di mettere in ordine le proprie idee.

Come si scrive la soluzione Zappare

Non riesci a risolvere la definizione "Ed ecco che all improvviso ci si materializza davanti l ultima lettera"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Z Zara

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R I I O I T L C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRICLINIO" TRICLINIO

