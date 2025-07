È d aiuto al ciarlatano nei cruciverba: la soluzione è Parlantina

PARLANTINA

Curiosità e Significato di Parlantina

La soluzione Parlantina di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Parlantina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Parlantina? La parola parlantina indica un dispositivo di comunicazione, come un walkie-talkie, che permette di parlare a distanza. Spesso usata anche in senso figurato, si riferisce a chi parla troppo o si dilunga in discorsi inutili. In ogni caso, la parlantina è uno strumento utile per restare in contatto o, metaforicamente, per chiacchierare senza sosta, anche quando non serve davvero.

Come si scrive la soluzione Parlantina

Se ti sei imbattuto nella definizione "È d aiuto al ciarlatano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

