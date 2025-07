Un duello fra poeti nei cruciverba: la soluzione è Tenzone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un duello fra poeti' è 'Tenzone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENZONE

Altre soluzioni: CERTAME

Curiosità e Significato di Tenzone

Perché la soluzione è Tenzone? Tenzone indica un duello o confronto tra poeti o scrittori, spesso in modo scherzoso o competitivo, per dimostrare abilità e creatività. Nato nel Medioevo, rappresenta una sfida letteraria tra menti affilate, con parole che si affrontano come spade. È un termine ricco di storia e cultura, simbolo di arte e passione nel dialogo tra grandi talenti.

Come si scrive la soluzione Tenzone

La definizione "Un duello fra poeti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

N Napoli

Z Zara

O Otranto

N Napoli

E Empoli

