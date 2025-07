Distesa pianeggiante del Venezuela nei cruciverba: la soluzione è Llano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Distesa pianeggiante del Venezuela' è 'Llano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LLANO

Curiosità e Significato di Llano

Vuoi sapere di più su Llano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Llano.

Perché la soluzione è Llano? Il termine llano si riferisce a una vasta pianura pianeggiante che si estende nel Venezuela, caratterizzata da un paesaggio uniforme e senza rilievi. Queste pianure sono fondamentali per l'agricoltura e l'allevamento, rappresentando un habitat unico nel cuore del paese. Conosciute anche come llanos, queste zone sono un elemento distintivo del paesaggio venezuelano, simbolo di vastità e semplicità naturale.

Come si scrive la soluzione Llano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Distesa pianeggiante del Venezuela", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

L Livorno

A Ancona

N Napoli

O Otranto

