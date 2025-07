La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Determinano l aumento demografico' è 'Nati' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

La soluzione Nati di 4 lettere

Perché la soluzione è Nati? NATI indica il numero di persone nate in un determinato periodo o area geografica. È un dato importante per capire la crescita demografica e le tendenze di popolazione. Analizzare i nati aiuta a pianificare servizi, risorse e politiche sociali. Conoscere quanti sono stati generati contribuisce a valutare il futuro di una comunità o di un paese.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aumento demografico del secondo dopoguerra ingAumento dei prezziPericoloso aumentoAumento dovuto a impulsoDeterminano una qualita ai sostantivi

Stai cercando la risposta alla definizione "Determinano l aumento demografico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

A O N U T H A I I I U A D C A P H I U E I T M M A S N I L C S I D N N T O O O L E T A N D N V T L I D N L U C S T E E E Ù E C I P O T

