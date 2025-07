Debilitate perché saltano i pasti nei cruciverba: la soluzione è Denutrite

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Debilitate perché saltano i pasti' è 'Denutrite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DENUTRITE

Curiosità e Significato di Denutrite

La soluzione Denutrite di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Denutrite per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Denutrite? Denutrite indica uno stato di forte carenza di nutrimento, spesso causato da saltare i pasti o un'alimentazione insufficiente. Questa condizione può portare a debolezza, affaticamento e problemi di salute. In parole semplici, essere denutrite significa non ricevere le energie e i nutrienti necessari per il nostro organismo. Prestare attenzione all’alimentazione è fondamentale per mantenersi in forma e in salute.

Come si scrive la soluzione Denutrite

Hai trovato la definizione "Debilitate perché saltano i pasti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

U Udine

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

E Empoli

