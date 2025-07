Colloqui appartati nei cruciverba: la soluzione è Conciliaboli

CONCILIABOLI

Curiosità e Significato di Conciliaboli

Perché la soluzione è Conciliaboli? Conciliaboli indica incontri segreti o discussioni riservate tra poche persone, spesso per decidere qualcosa in modo discreto e confidenziale. È un termine che richiama riunioni intime, lontane dagli occhi indiscreti, dove si scambiano opinioni o decisioni importanti. Questi incontri possono essere di varia natura, dal piano politico alle semplici chiacchierate private, sempre caratterizzate da un alone di riservatezza.

Come si scrive la soluzione Conciliaboli

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R G N I A A A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NICARAGUA" NICARAGUA

