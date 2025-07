Atomi di un elemento con più o meno neutroni nei cruciverba: la soluzione è Isotopi

ISOTOPI

Curiosità e Significato di Isotopi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Isotopi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Isotopi? Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento chimico che differiscono per il numero di neutroni nel nucleo. Questo cambia leggermente le loro proprietà fisiche, come la massa, ma non quelle chimiche. Per esempio, il carbonio ha isotopi come il carbonio-12 e il carbonio-14, usato in datazioni archeologiche. Gli isotopi sono fondamentali in vari campi, dalla medicina alla ricerca scientifica.

Come si scrive la soluzione Isotopi

La definizione "Atomi di un elemento con più o meno neutroni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

S Savona

O Otranto

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

