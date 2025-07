Alleanza di partiti politici nei cruciverba: la soluzione è Coalizione

COALIZIONE

Curiosità e Significato di Coalizione

Perché la soluzione è Coalizione? Una coalizione è un'unione temporanea di più partiti politici che si alleano per raggiungere obiettivi comuni, come governare insieme o portare avanti un progetto condiviso. Questa collaborazione permette di rafforzare la propria influenza e di affrontare sfide che da soli sarebbero più difficili. In politica, le coalizioni sono strumenti fondamentali per formare maggioranze e garantire stabilità al governo.

Come si scrive la soluzione Coalizione

Hai trovato la definizione "Alleanza di partiti politici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

A Ancona

L Livorno

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

