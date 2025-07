L alga azzurra d acqua dolce detta spuma di primavera nei cruciverba: la soluzione è Nostoc

NOSTOC

Curiosità e Significato di Nostoc

La parola Nostoc è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nostoc.

Perché la soluzione è Nostoc? Nostoc è un'alga azzurra d'acqua dolce, nota anche come spuma di primavera per il suo aspetto soffice e spumoso. Si tratta di un cianobatterio che forma masse filamentose e si presenta come una sorta di mucillagine blu-verde. Questa alga svolge un ruolo importante nell'ecosistema, contribuendo alla produzione di ossigeno e fissando l'azoto nel ambiente acquatico.

Come si scrive la soluzione Nostoc

Se ti sei imbattuto nella definizione "L alga azzurra d acqua dolce detta spuma di primavera", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

C Como

