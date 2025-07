Sono vicini ai canini nei cruciverba: la soluzione è Premolari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono vicini ai canini' è 'Premolari'.

PREMOLARI

Curiosità e Significato di Premolari

Perché la soluzione è Premolari? I premolari sono i denti situati tra i canini e i molari, fondamentali per masticare e tritare il cibo. Sono vicini ai canini, da cui il loro nome, e svolgono un ruolo chiave nella funzione masticatoria. Questi denti aiutano a dividere e schiacciare gli alimenti, contribuendo alla buona digestione. In breve, i premolari sono essenziali per una corretta alimentazione e salute orale.

Come si scrive la soluzione Premolari

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

