Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali nei cruciverba: la soluzione è Embargo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali' è 'Embargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMBARGO

Curiosità e Significato di Embargo

La parola Embargo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Embargo.

Perché la soluzione è Embargo? Un embargo economico è una misura adottata per bloccare il commercio con un Paese in crisi internazionale, spesso come sanzione per influenzarne le decisioni politiche o economiche. Si tratta di una restrizione che può riguardare l'importazione, l'esportazione o entrambi, e mira a esercitare pressione senza usare la forza militare. È uno strumento diplomatico molto potente nelle relazioni internazionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Danno inizio alla crisi di governoGià decisa dal destinoIl riscaldamento terrestre ai convegni internazionaliIndica la situazione economica di una famigliaForma di attività che non persegue la massimizzazione del profitto bensì la giustizia sociale ed economica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Embargo

Hai davanti la definizione "Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

B Bologna

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I L G A E S I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINGALESI" SINGALESI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.