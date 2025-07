Quello di mamma non è un frutto nei cruciverba: la soluzione è Cocco

COCCO

Curiosità e Significato di Cocco

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cocco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cocco? Il cocco è un frutto tropicale dalla buccia dura e all’interno contiene acqua e polpa bianca. Spesso associato alle spiagge esotiche, il cocco è ricco di nutrienti e utilizzato in cucina e cosmetica. Il suo nome deriva dal latino cocos, che significa testa o capocchia, per via della forma simile a una testa umana. Un vero tesoro della natura!

Come si scrive la soluzione Cocco

Hai trovato la definizione "Quello di mamma non è un frutto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G N S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SEGNO" SEGNO

