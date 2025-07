Proprietario di beni immobili nei cruciverba: la soluzione è Possidente

POSSIDENTE

Curiosità e Significato di Possidente

La parola Possidente è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Possidente.

Perché la soluzione è Possidente? Il termine possidente indica chi possiede beni immobili, ovvero proprietà come case, terreni o edifici. È colui che detiene legalmente questi beni e può amministrarli o affittarli. La parola deriva dal latino possidens e si usa spesso nel contesto immobiliare o legale per riferirsi a chi ha il controllo su un immobile. In sintesi, è il proprietario di beni immobili.

Come si scrive la soluzione Possidente

P Padova

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A S T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTESA" ATTESA

