La più famosa Nike nei cruciverba: la soluzione è Vittoria Di Samotracia

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'La più famosa Nike' è 'Vittoria Di Samotracia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITTORIA DI SAMOTRACIA

Curiosità e Significato di Vittoria Di Samotracia

Perché la soluzione è Vittoria Di Samotracia? Vittoria di Samotracia si riferisce alla celebre scultura greca raffigurante Nike, la dea della vittoria, che simboleggia il trionfo e l'eccellenza. Questa opera rappresenta la vittoria alata e il successo atletico o personale, diventando un simbolo universale di conquista e gloria. È considerata una delle più importanti testimonianze dell'arte classica e della cultura dell'antica Grecia.

Come si scrive la soluzione Vittoria Di Samotracia

V Venezia

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

M Milano

O Otranto

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

