CONTRAPPASSO

Curiosità e Significato di Contrappasso

Non fermarti alla soluzione! Conosci Contrappasso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Contrappasso.

Perché la soluzione è Contrappasso? La pena del taglione si riferisce alla pratica di infliggere una punizione equivalente al danno subito, come nel principio di occhio per occhio. La parola contrappasso indica un metodo di giustizia simbolica o morale, spesso usato in letteratura, dove la punizione rispecchia la colpa commessa. È un concetto che evidenzia come il castigo possa essere strettamente collegato alla causa, rendendo più chiaro il senso di giustizia e equità.

Come si scrive la soluzione Contrappasso

Se "La pena del taglione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D R O A A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CADORNA" CADORNA

