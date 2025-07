Un mare delle zone polari nei cruciverba: la soluzione è Artico

ARTICO

Curiosità e Significato di Artico

Perché la soluzione è Artico? Artico si riferisce alla vasta regione che circonda il Polo Nord, spesso chiamata anche mare delle zone polari. Questa zona è caratterizzata da ghiacci eterni, temperature molto basse e un ecosistema unico. È una delle aree più affascinanti e delicate del pianeta, fondamentale per il clima globale. Conoscere l'Artico aiuta a capire l'importanza di preservare il nostro pianeta.

Come si scrive la soluzione Artico

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

