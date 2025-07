Si indica col simbolo hl nei cruciverba: la soluzione è Ettolitro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si indica col simbolo hl' è 'Ettolitro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETTOLITRO

Curiosità e Significato di Ettolitro

La parola Ettolitro è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ettolitro.

Perché la soluzione è Ettolitro? Etto è un'unità di misura che indica 100 grammi, usata comunemente in gastronomia italiana per pesare alimenti. La parola deriva dal latino hecto, e rappresenta una quantità precisa molto diffusa nei mercati e nelle ricette tradizionali. Insieme a litro, forma la misura di volume più grande, l'ettolitro, equivalente a 100 litri, fondamentale in settori come l'agricoltura e la produzione.

Come si scrive la soluzione Ettolitro

Hai trovato la definizione "Si indica col simbolo hl" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

R Roma

O Otranto

