La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Goggia dello sci italiano' è 'Sofia'.

SOFIA

Perché la soluzione è Sofia? La Goggia dello sci italiano si riferisce a Sofia Goggia, celebre atleta azzurra specializzata nello sci alpino. Rinomata per la sua abilità e determinazione sulle piste, è un simbolo di eccellenza dello sport italiano. Con il suo talento, ha conquistato numerose medaglie e record, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di sci nel mondo. Un vero orgoglio nazionale.

Hai davanti la definizione "La Goggia dello sci italiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

F Firenze

I Imola

A Ancona

