TROTTOLA

Curiosità e Significato di Trottola

Perché la soluzione è Trottola? Una trottola è un giocattolo tradizionale che si presenta come un cilindro rotante, spesso colorato e decorato, che si mette in movimento spinto con un bastone. È divertente e stimolante per i bambini, sviluppando coordinazione e attenzione. Questo piccolo oggetto rappresenta un classico gioco d’altri tempi, capace di incantare ancora oggi grandi e piccini.

Come si scrive la soluzione Trottola

Stai cercando la risposta alla definizione "Un giocattolo girellone"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

