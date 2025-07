Dirige la sala motori a bordo della nave nei cruciverba: la soluzione è Capomacchinista

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Dirige la sala motori a bordo della nave' è 'Capomacchinista'.

CAPOMACCHINISTA

Curiosità e Significato di Capomacchinista

Non fermarti alla soluzione! Conosci Capomacchinista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Capomacchinista.

Perché la soluzione è Capomacchinista? Capomacchinista indica la persona che dirige e gestisce i motori a bordo di una nave, coordinando le operazioni per garantire il corretto funzionamento delle macchine. È un esperto che si occupa di controllare e manovrare i motori principali, essenziali per la navigazione. In breve, è il responsabile dei motori della nave, assicurando sicurezza e efficienza in mare.

Come si scrive la soluzione Capomacchinista

Stai cercando la risposta alla definizione "Dirige la sala motori a bordo della nave"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

M Milano

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

