PROTESTANTE

Curiosità e Significato di Protestante

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Protestante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Protestante? Un cristiano non cattolico è chi si riconosce in una delle numerose confessioni protestanti, come i luterani, i battisti o gli anglicani. Queste comunità condividono i principi fondamentali del cristianesimo ma si distinguono dal cattolicesimo per dottrine, pratiche e strutture ecclesiali diverse. La parola protestante identifica quindi tutte quelle chiese nate dalla Riforma e che si oppongono alle tradizioni cattoliche.

Come si scrive la soluzione Protestante

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

