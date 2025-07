Colpevole di immobilismo come nel romanzo di Tomasi di Lampedusa nei cruciverba: la soluzione è Gattopardesco

GATTOPARDESCO

Curiosità e Significato di Gattopardesco

Perché la soluzione è Gattopardesco? GATTOPARDESCO è un termine che unisce gattopardo e il suffisso -esco, indicando un atteggiamento di immobilismo e conservatorismo, simile a quello descritto nel romanzo di Tomasi di Lampedusa. Esprime una mentalità rassegnata al cambiamento, che preferisce mantenere lo status quo piuttosto che innovare. È un modo figurato per definire chi si ostina a restare fermo, anche di fronte alle trasformazioni.

Come si scrive la soluzione Gattopardesco

G Genova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

P Padova

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

