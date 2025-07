Attacca anche gli incisivi nei cruciverba: la soluzione è Carie Dentaria

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Attacca anche gli incisivi' è 'Carie Dentaria'.

CARIE DENTARIA

Curiosità e Significato di Carie Dentaria

La soluzione Carie Dentaria di 13 lettere

Perché la soluzione è Carie Dentaria? La carie dentaria è una infezione causata dai batteri che attaccano lo smalto dei denti, formando piccole cavità. Se non trattata, può coinvolgere anche gli incisivi, rendendo i denti fragili e doloranti. È una delle cause più comuni di problemi orali, ma può essere prevenuta con buona igiene e visite regolari dal dentista. Prendersi cura dei propri denti è fondamentale per sorridere senza paura.

Come si scrive la soluzione Carie Dentaria

Hai davanti la definizione "Attacca anche gli incisivi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I S N A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTINA" ASTINA

