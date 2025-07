Aggettivo di una pietra che fa faville a batterla nei cruciverba: la soluzione è Focaia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aggettivo di una pietra che fa faville a batterla' è 'Focaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCAIA

Curiosità e Significato di Focaia

La parola Focaia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Focaia.

Perché la soluzione è Focaia? La parola focaia si riferisce a una pietra che, se battuta, produce scintille o faville, spesso utilizzata come pietra focaia per accendere il fuoco. È un termine antico e affascinante, evocativo di strumenti primitivi ma essenziali per le prime fiamme dell’umanità. In breve, rappresenta un piccolo ma potente elemento per accendere il fuoco e dare vita a un fuoco vivo e caldo.

Come si scrive la soluzione Focaia

Non riesci a risolvere la definizione "Aggettivo di una pietra che fa faville a batterla"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

I Imola

A Ancona

