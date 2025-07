Vibra nell orecchio esterno nei cruciverba: la soluzione è Timpano

Home / Soluzioni Cruciverba / Vibra nell orecchio esterno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vibra nell orecchio esterno' è 'Timpano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMPANO

Curiosità e Significato di Timpano

Approfondisci la parola di 7 lettere Timpano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Timpano? Il timpano è una membrana sottile e vibrante situata nell'orecchio medio, responsabile di trasformare le onde sonore in impulsi che il cervello interpreta come suoni. Quando si verifica un fastidio o una sensazione di vibrazione nell'orecchio esterno, potrebbe essere collegato a problemi legati a questa struttura fondamentale dell’udito. Conoscere il timpano aiuta a capire meglio come funziona il nostro senso dell’orecchio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si forma nell orecchioLa pulce che si mette nell orecchioQuello del Corti si trova nell orecchio internoUna pulce nell orecchioSi mette nell orecchio del sospettoso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Timpano

Stai cercando la risposta alla definizione "Vibra nell orecchio esterno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D R L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LARDO" LARDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.