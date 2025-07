Un verbo da fiocinatori nei cruciverba: la soluzione è Ramponare

RAMPONARE

Curiosità e Significato di Ramponare

Perché la soluzione è Ramponare? Ramponare significa colpire con un rampone, uno strumento appuntito usato dai ghiacciatori per salire sulle pareti di ghiaccio o roccia. È un termine tecnico che indica l'azione di infilzare o aggrapparsi alle superfici per progredire in modo sicuro. In senso figurato, può indicare anche l’atto di mettere in difficoltà qualcuno con astuzia o forza. Un termine che richiama avventura e determinazione.

Come si scrive la soluzione Ramponare

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

