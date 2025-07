Un voto andato perduto nei cruciverba: la soluzione è Scheda Bianca

Home / Soluzioni Cruciverba / Un voto andato perduto

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un voto andato perduto' è 'Scheda Bianca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHEDA BIANCA

Curiosità e Significato di Scheda Bianca

Vuoi sapere di più su Scheda Bianca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Scheda Bianca.

Perché la soluzione è Scheda Bianca? Una scheda bianca è un voto lasciato vuoto o senza segno, spesso utilizzato per esprimere dissenso o insoddisfazione rispetto alle opzioni proposte. È come dire non mi riconosco in nessuno dei candidati. In questo modo, si comunica la propria opinione senza indicare preferenze, facendo sentire la propria voce in modo silenzioso ma significativo. È un gesto che vale più di quanto sembri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un voto referendarioAndato all anticaDà il voto ma non è maestroCon la lode è il voto più alto all universitàChi ci va è andato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scheda Bianca

Se "Un voto andato perduto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I V L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIVI" OLIVI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.