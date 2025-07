Un piccolo germoglio nei cruciverba: la soluzione è Getto

GETTO

Curiosità e Significato di Getto

Perché la soluzione è Getto? Getto indica un flusso di liquido o gas che fuoriesce con forza da un'apertura, come un getto d'acqua. Può anche riferirsi a un'emanazione improvvisa di qualcosa. La parola deriva dal latino gestus, che significa spinta o lancio. In modo figurato, si usa per descrivere un lancio rapido o improvviso di qualcosa. È interessante notare come il termine richiami l'idea di un piccolo germoglio che spunta e si sviluppa rapidamente.

Come si scrive la soluzione Getto

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

