La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un bugiardo per il fisco' è 'Evasore'.

EVASORE

Curiosità e Significato di Evasore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Evasore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Evasore? EVASORE indica chi, per evitare tasse e obblighi fiscali, nasconde o falsifica entrate e patrimoni. È una persona che cerca di aggirare le leggi fiscali, spesso con comportamenti illeciti, per risparmiare sulle imposte. Chi evade il fisco si mette nei guai, poiché questa condotta è sanzionata dalla legge. In breve, un evasore è un bugiardo per il fisco, che tenta di ingannarlo.

Come si scrive la soluzione Evasore

La definizione "Un bugiardo per il fisco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

V Venezia

A Ancona

S Savona

O Otranto

R Roma

E Empoli

