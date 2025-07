Un traforo ferroviario nei cruciverba: la soluzione è Tunnel

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un traforo ferroviario' è 'Tunnel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUNNEL

Curiosità e Significato di Tunnel

Approfondisci la parola di 6 lettere Tunnel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tunnel? Un traforo ferroviario è un passaggio sotterraneo progettato per far transitare treni sotto montagne, città o altre barriere naturali o artificiali. Si tratta di un grande tunnel che permette lo spostamento rapido e sicuro di merci e passeggeri, riducendo il traffico in superficie e rispettando l'ambiente. In sostanza, è un collegamento sotterraneo di fondamentale importanza per le reti ferroviarie moderne.

Traforo ferroviarioL importante nodo ferroviario tra Viterbo e TerniUn convoglio ferroviario con due testeUn importante nodo ferroviario a nord di RomaIl gradino del vagone ferroviario

Come si scrive la soluzione Tunnel

Hai trovato la definizione "Un traforo ferroviario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

U Udine

N Napoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M G I A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANGIA" MANGIA

