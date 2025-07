Sumatra nei cruciverba: la soluzione è Nucleo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sumatra' è 'Nucleo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUCLEO

Curiosità e Significato di Nucleo

La soluzione Nucleo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nucleo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nucleo? Sumatra è un'enorme isola dell'Indonesia, famosa per la sua biodiversità e i paesaggi selvaggi. La parola richiama un luogo ricco di natura incontaminata, cultura e tradizioni antiche. In modo più astratto, può rappresentare qualcosa di fondamentale o centrale, come il nucleo, cioè il cuore pulsante di un sistema o di un insieme. La connessione tra i due termini evidenzia l'importanza di ciò che sta al centro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scimmione delle foreste di Sumatra e BorneoUn primate diffuso a SumatraSi parla a SumatraIsola tra Sumatra e GiavaIsola indonesiana situata a nord-ovest di Sumatra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nucleo

Non riesci a risolvere la definizione "Sumatra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

U Udine

C Como

L Livorno

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I G M A T A N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGOMINATA" SGOMINATA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.