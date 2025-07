Stramberia... degna di Samuel Beckett nei cruciverba: la soluzione è Assurdità

ASSURDITÀ

Curiosità e Significato di Assurdità

Perché la soluzione è Assurdità? Assurdità indica qualcosa di insensato, illogico o senza senso, spesso legato a situazioni paradossali o prive di razionalità. Il termine si usa per descrivere comportamenti, eventi o idee che sfidano la logica e il buon senso, come in opere teatrali o pensieri surrealisti. La parola evidenzia l'aspetto strano e spesso grottesco di ciò che sembra privo di significato reale.

Come si scrive la soluzione Assurdità

A Ancona

S Savona

S Savona

U Udine

R Roma

D Domodossola

I Imola

T Torino

À -

