Si taglia scappando nei cruciverba: la soluzione è Corda

Home / Soluzioni Cruciverba / Si taglia scappando

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si taglia scappando' è 'Corda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORDA

Curiosità e Significato di Corda

Vuoi sapere di più su Corda? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Corda.

Perché la soluzione è Corda? Si taglia scappando richiama l'immagine di qualcosa che si spezza o si divide, ma anche di una linea sottile che si interrompe. La parola corda rappresenta proprio un filo che può essere tagliato, simbolo di connessione o limiti che vengono meno. In questo modo, la corda diventa il simbolo di qualcosa che si interrompe o si sfila, lasciando spazio a nuove possibilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La marca di tonno che si taglia con un grissinoSi taglia col trincertoSi taglia prima di giocareLo si taglia nelle inaugurazioniSi dice di una persona dalla taglia normale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corda

La definizione "Si taglia scappando" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E A S R E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LESINARE" LESINARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.