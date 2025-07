Sgradevoli, acide nei cruciverba: la soluzione è Aspre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sgradevoli, acide' è 'Aspre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASPRE

Curiosità e Significato di Aspre

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aspre più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aspre.

Perché la soluzione è Aspre? Il termine aspre descrive qualcosa di pungente, sgradevole o acido al gusto, come alcuni frutti o sapori intensi. Può anche riferirsi a sensazioni spiacevoli o a un tono di voce tagliente. In generale, indica caratteristiche che risultano poco piacevoli o fastidiose, suscitando una sensazione di fastidio o irritazione. Insomma, qualcosa che non si desidera incontrare facilmente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Urla acute e sgradevoliPossono essere monsoniche acide gelateUrla sgradevoliAcide di saporeEsteticamente sgradevoli

Come si scrive la soluzione Aspre

La definizione "Sgradevoli, acide" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R S L A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALIERA" SALIERA

