Scuola dove gli alunni vivono nei cruciverba: la soluzione è Collegio

Home / Soluzioni Cruciverba / Scuola dove gli alunni vivono

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scuola dove gli alunni vivono' è 'Collegio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLEGIO

Curiosità e Significato di Collegio

La soluzione Collegio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Collegio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Collegio? Il termine collegio indica una scuola di livello superiore o un'istituzione educativa di prestigio, spesso associata a residenze per gli studenti. È un luogo dove gli alunni non solo imparano, ma vivono e crescono in un ambiente strutturato e protetto. Un modo per coniugare studio e vita quotidiana, creando una vera comunità di giovani apprendisti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comitiva di alunni che va a scuola camminandoVivono nei pantaniLe Altezze che vivono a CorteInizio di scuolaVivono all ombra della torre Eiffel

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Collegio

Hai davanti la definizione "Scuola dove gli alunni vivono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E R N A G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GERMANI" GERMANI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.