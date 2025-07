Relativo ad una delle tre ossa del bacíno nei cruciverba: la soluzione è Iliaco

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativo ad una delle tre ossa del bacíno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Relativo ad una delle tre ossa del bacíno' è 'Iliaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ILIACO

Curiosità e Significato di Iliaco

La soluzione Iliaco di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Iliaco per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Iliaco? Il termine iliaco si riferisce a tutto ciò che riguarda l'osso iliaco, una delle tre ossa principali del bacino umano. Questa parola viene spesso utilizzata in ambito medico o anatomico per indicare strutture, dolore o caratteristiche legate a questa zona. In pratica, iliaco descrive ciò che è relativo all'osso iliaco, fondamentale per la stabilità e il movimento del nostro corpo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo ad uno sport in acquaRelativo ad un fenomeno attribuito a un sensitivoRelativo ad un associazione primitivaRelativo ad un attività giudiziariaDue ossa del bacino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iliaco

Se "Relativo ad una delle tre ossa del bacíno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIANE" LIANE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.