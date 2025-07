Prova di mira nei cruciverba: la soluzione è Tiro

TIRO

Curiosità e Significato di Tiro

Perché la soluzione è Tiro? Prova di mira è un'espressione che indica un esercizio o una verifica per migliorare la precisione nel colpire un bersaglio, tipicamente con armi o strumenti di puntamento. È un momento di allenamento fondamentale per affinare le proprie capacità di mira e garantire risultati più accurati. In sostanza, si tratta di mettere alla prova la propria abilità nel raggiungere un obiettivo, avvicinandosi sempre di più alla perfezione.

Come si scrive la soluzione Tiro

Hai davanti la definizione "Prova di mira" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

