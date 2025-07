Portapenne con la lampo nei cruciverba: la soluzione è Astuccio

ASTUCCIO

Curiosità e Significato di Astuccio

Perché la soluzione è Astuccio? Un portapenne con la lampo è un astuccio, un contenitore pratico e compatto per riporre penne, matite e altri strumenti di cancelleria. La sua chiusura a zip permette di tenere tutto in ordine e facilmente accessibile. Perfetto per studenti e professionisti, l'astuccio è l’alleato ideale per organizzare con stile il materiale di scrittura. È un oggetto indispensabile per non perdere mai nulla.

Come si scrive la soluzione Astuccio

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

