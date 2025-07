Poeta greco del sec. VI a.C nei cruciverba: la soluzione è Ibico

IBICO

Curiosità e Significato di Ibico

Perché la soluzione è Ibico? Ibacco era un poeta greco del VI secolo a.C., noto per le sue poesie elegiache dedicate all'amore e alla natura. La sua opera ha influenzato la poesia lirica e poetici temi romantici ancora oggi apprezzati. Ricordarlo significa riconoscere uno dei primi autori a esprimere emozioni personali con spontaneità e passione, lasciando un’impronta duratura nella letteratura antica.

Come si scrive la soluzione Ibico

I Imola

B Bologna

I Imola

C Como

O Otranto

