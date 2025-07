Pesci simili alle anguille nei cruciverba: la soluzione è Lamprede

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesci simili alle anguille' è 'Lamprede'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMPREDE

Curiosità e Significato di Lamprede

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lamprede più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lamprede.

Perché la soluzione è Lamprede? La lampreda è un pesce senza mascelle, simile a un'anguilla, che vive in acque dolci e salate. Dotata di un corpo allungato e sottile, si nutre attaccandosi alle prede con una bocca a ventosa, usando le sue caratteristiche per catturare cibo e sopravvivere in ambienti diversi. È un esempio affascinante di adattamento naturale e di evoluzione marina.

Come si scrive la soluzione Lamprede

La definizione "Pesci simili alle anguille" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A F E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIERA" FIERA

