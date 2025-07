Il padre di Giulio Cesare nei cruciverba: la soluzione è Pater

PATER

Curiosità e Significato di Pater

La soluzione Pater di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pater per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pater? Pater significa semplicemente padre in latino, ed è uno dei termini più antichi e fondamentali per indicare il genitore maschile. Questa parola rappresenta non solo il ruolo biologico, ma anche quello di guida, protezione e autorità all’interno della famiglia e della società. Conoscere pater aiuta a comprendere le radici delle lingue romanze e la cultura classica. È un termine che ha attraversato i secoli, mantenendo il suo significato essenziale.

Come si scrive la soluzione Pater

Se "Il padre di Giulio Cesare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

