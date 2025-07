Nome d uomo e d un gas nei cruciverba: la soluzione è Elio

ELIO

Curiosità e Significato di Elio

La parola Elio è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elio.

Perché la soluzione è Elio? Elio è il nome di un gas nobile, incolore e inodore, che si trova nell'atmosfera in piccole quantità. È noto per essere molto leggero e non reattivo, usato soprattutto nelle lampade a scarica e nelle applicazioni scientifiche. Il suo nome deriva dal dio del Sole nella mitologia greca, riflettendo il suo ruolo nelle luci al neon. Un elemento affascinante e prezioso, simbolo di luminosità e leggerezza.

Come si scrive la soluzione Elio

Non riesci a risolvere la definizione "Nome d uomo e d un gas"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

L Livorno

I Imola

O Otranto

