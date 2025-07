Nobili come i Visconti e gli Sforza nei cruciverba: la soluzione è Duchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Nobili come i Visconti e gli Sforza

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nobili come i Visconti e gli Sforza' è 'Duchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DUCHI

Curiosità e Significato di Duchi

Vuoi sapere di più su Duchi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Duchi.

Perché la soluzione è Duchi? I duchi erano nobili di alto rango che detenevano il potere e il titolo sovrano in molte regioni europee, come i ducati italiani. Famiglie come i Visconti e gli Sforza governarono Milano con grande autorità, assumendo il ruolo di duchi. Questo titolo indicava una posizione di prestigio e controllo, simbolo di una nobiltà elevata e di un esercizio di potere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Titolo da Sforza e ViscontiI nobili guerrieri dell harakiriForma di governo riservata ai nobiliUno dei gas nobili dell ariaFilm di Visconti con Delon

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Duchi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nobili come i Visconti e gli Sforza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

U Udine

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A C O M R M H I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARMOCCHIO" MARMOCCHIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.