La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lunghe lenze con molti ami' è 'Palamiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALAMITI

Curiosità e Significato di Palamiti

Approfondisci la parola di 8 lettere Palamiti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palamiti? Palamiti è il termine che indica lunghe lenze dotate di molti ami, utilizzate principalmente nella pesca per catturare più pesci contemporaneamente. Questi attrezzi permettono di aumentare le possibilità di cattura, sfruttando più ganci distribuiti lungo la lenza. In pratica, sono strumenti essenziali per i pescatori esperti che vogliono massimizzare i risultati della loro battuta di pesca.

Come si scrive la soluzione Palamiti

Hai davanti la definizione "Lunghe lenze con molti ami" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

T Torino

I Imola

