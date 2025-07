Lo erano i Cetra nei cruciverba: la soluzione è Quartetto

QUARTETTO

Curiosità e Significato di Quartetto

Approfondisci la parola di 9 lettere Quartetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Quartetto? Il termine quartetto indica un gruppo di quattro musicisti che suonano insieme, spesso in modo armonioso e coordinato. È anche usato in ambito teatrale o letterario per riferirsi a una composizione di quattro parti o elementi. Nel contesto dei Cetra, il quartetto rappresenta il loro ensemble musicale di quattro membri, simbolo di collaborazione e convivialità nel mondo dello spettacolo.

Come si scrive la soluzione Quartetto

Hai trovato la definizione "Lo erano i Cetra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

