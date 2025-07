Lo è il Grillo nato dalla penna di Collodi nei cruciverba: la soluzione è Parlante

PARLANTE

Curiosità e Significato di Parlante

La soluzione Parlante di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Parlante per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Parlante? Parlante indica qualcosa o qualcuno che ha la capacità di comunicare verbalmente. Nel contesto del Grillo di Collodi, il personaggio è noto per il suo modo di parlare e commentare le avventure di Pinocchio, fungendo da voce saggia e spesso scherzosa. Quindi, il termine sottolinea l’abilità di esprimersi attraverso il linguaggio, rendendo il personaggio vivace e memorabile.

