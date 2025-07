Lee noto regista USA nei cruciverba: la soluzione è Spike

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lee noto regista USA' è 'Spike'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIKE

Curiosità e Significato di Spike

La parola Spike è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spike.

Perché la soluzione è Spike? Spike è un termine inglese che indica una punta appuntita o un'asta metallica, spesso usata come arma o come elemento di supporto. Nel mondo dello spettacolo e dell’arte, si riferisce anche a picchi di attività o di energia. La parola si presta a molte interpretazioni, rendendola versatile e interessante. In sintesi, spike rappresenta qualcosa che emerge o si distingue con forza e deciso impatto.

Come si scrive la soluzione Spike

Hai davanti la definizione "Lee noto regista USA" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

I Imola

K Kappa

E Empoli

