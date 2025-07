La città dei Gonzaga sede del Palazzo Te nei cruciverba: la soluzione è Mantova

MANTOVA

Curiosità e Significato di Mantova

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mantova più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mantova.

Perché la soluzione è Mantova? Mantova è una suggestiva città italiana, celebre per il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Nota come la città dei Gonzaga per essere stata storica sede di questa potente famiglia, ospita il famoso Palazzo Te, capolavoro rinascimentale. Un luogo che incanta visitatori con i suoi affreschi, architettura elegante e atmosfere d'altri tempi, raccontando secoli di storia e arte.

Come si scrive la soluzione Mantova

Non riesci a risolvere la definizione "La città dei Gonzaga sede del Palazzo Te"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R F E E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARNESE" FARNESE

